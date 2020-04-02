Улан-Удэ, , 08:46 — REGNUM С начала года на территории Бурятии зафиксировали 810 пожаров, в которых погибли 40 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, большинство из них произошли из-за неосторожного обращения с огнём.

В результате по этой причине за три месяца погибли 27 человек, из них 22 при курении. Также распространённым остаётся неправильная эксплуатация печей. Первого апреля из-за этого горел гараж.

«На данном пожаре получил травмы хозяин гаража, который проводил ремонт автомобили в непосредственной близости от топящейся печи», — отметили в ведомстве.

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