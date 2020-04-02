Луганск, 2 апреля 2020, 08:37 — REGNUM В ЛНР скончалась жительница посёлка Голубовское, получившая ранения во время обстрела населённого пункта. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 2 апреля на своём Telegram-канале.
По его словам, украинские формирования обстреляли Голубовское из 120-мм миномётов вечером 1 апреля. Огонь вёлся со стороны оккупированного ВСУ посёлка Новотошковское.
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