Луганск, , 08:37 — REGNUM В ЛНР скончалась жительница посёлка Голубовское, получившая ранения во время обстрела населённого пункта. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 2 апреля на своём Telegram-канале.

«Мирная жительница посёлка Голубовское, Вольгина Мария Андреевна 1940 г.р. от полученных травм скончалась», — сказано в сообщении.

По его словам, украинские формирования обстреляли Голубовское из 120-мм миномётов вечером 1 апреля. Огонь вёлся со стороны оккупированного ВСУ посёлка Новотошковское.

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