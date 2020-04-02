Уфа, , 08:23 — REGNUM Мужчина с малышом гулял по крыши пристроя к дому в Уфе. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, 1 апреля в 16:00 часов спасатели получили сообщение о том, что на крыше пристроя к жилому дому № 45 по ул. Коммунистической ходит мужчина с малышом. Скорее всего на крышу он смог пройти через открытое окно одной из квартир, которая располагается на втором этаже жилого дома.

Прибыв на место происшествия на крыше спасатели никого не обнаружили. Несмотря на это, они вычислили квартиру, откуда мог выйти на крышу уфимец и попытались поговорить с ним. Дверь квартиры местный житель не открыл. Но спасатели все же смогли пообщаться с ним через открытое окно. Мужчина заверил их, что больше такое не повторится.

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