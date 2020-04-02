Сыктывкар, 2 апреля 2020, 08:09 — REGNUM В городской больнице Эжвинского района Сыктывкара организована проверка в связи с поступившими сообщениями о массовом заражении коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Республике Коми.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что проверка организована в связи с публикациями в средствах массовой информации сведений о том, что источником заражения мог стать один из работников медицинского учреждения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Коми подтверждено ещё 32 случая коронавирусной инфекции. Таким образом, на 1 апреля общее число зараженных в регионе выросло до 54.
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