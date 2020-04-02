Барнаул, , 08:08 — REGNUM Круг лиц, у которых официально подтверждено заражение коронавирусом, в Алтайском крае расширился до четырёх человек. По данным оперативного штаба Алтайского края по ситуации COVID-19, положительный результат анализа, подтвержденный государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск), оказался у женщины, которая накануне родила ребёнка в родильном доме КГБУЗ «Городская больница № 11» (Барнаул). Известно, что после родов мать переведена в «Городскую больницу № 5 Барнаула», где развёрнут госпиталь для заражённых, а уход за новорожденным осуществляет медперсонал роддома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо роженицы, заражение коронавирусом официально подтверждено у женщины, которая 20 марта вернулась из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Несмотря на то, что прибывшая из-за рубежа гражданка испытывала симптомы ОРВИ, ни в аэропорту по прилёте, ни дома, когда она вызвала скорую и сообщила о возможном заражении, не позаботились о тесте.

Коронавирус обнаружили только спустя десять дней. Всё это время муж заражённой ходил на работу. И впоследствии у него тоже выявили COVID-19. Также коронавирусом заболел ещё один контактировавший с семьей человек. Все заболевшие, по утверждению медиков, эвакуированы, состояние их здоровья опасения не вызывает.

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