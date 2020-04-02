* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 07:57 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на вооруженные силы Ирака недалеко от города Туз-Хурмату, об этом 1 апреля сообщает BasNews.

Инцидент произошел в районе Зарга, в котором террористы привели в действие несколько взрывных устройств, информации о жертвах, а также ущербе, нанесенном объектам инфраструктуры, пока не поступало.

Напомним, Туз-Хурмату расположен в так называемых спорных территориях, за право обладания над которыми претендует центральное правительство Ирака, а также власти иракского Курдистана.

На спорных территориях, ввиду «вакуума власти» боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действуют наиболее активно.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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