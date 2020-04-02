Дили, , 06:55 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 были зарегистрированы у берегов Восточного Тимора 2 апреля, сообщает Геологическая служба США (USGS) на своей странице в Twitter.

Землетрясение произошло в 02:13 по местному времени (0:13 мск). Центр землетрясения находился на глубине 35 километров в 68 километрах от столицы государства города Дили.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,6 в китайской провинции Сычуань.

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