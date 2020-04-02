Чанша, Китай, , 06:28 — REGNUM Делом о сходе с рельсов поезда в центральной китайской провинции Хунань близ города Чэньчжоу занялись специальная команда следователей, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в China Railway Guangzhou Group, команду возглавит Бюро надзора и управления железными дорогами Гуанчжоу при Национальной железнодорожной администрации совместно с правительством города Чэньчжоу.

В следственной группе сообщили, что происшествие и связанные с ним вопросы, значимые для общественности, будут в центре их внимания. Все ответы будут даны своевременно. А тем временем, движение поездов по дороге уже было возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, поезд въехал в сошедший оползень, после чего пять вагонов слетели с рельсов. Один человек погиб, еще 127 получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Частично восстановлено движение поездов в центральном Китае после оползня