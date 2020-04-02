Тюмень, , 06:06 — REGNUM В тюменском городе Заводоуковске в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Знакомые мужчины весь день распивали спиртное. Выйдя на лестничную площадку покурить, вступили в словесную перепалку. Возникла драка. Один из знакомых, ранее неоднократно судимый за причинение вреда здоровью, стал угрожать другому убийством. Драчунов разняли полицейские, которых вызвали соседи.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.