Чэнду, Китай, , 04:11 — REGNUM Более 2800 пожарных по-прежнему пытаются потушить лесной пожар в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Три группы пожарных продолжают бороться с огнем в городе Сичан, где лесные пожары бушуют сразу в трех ключевых районах. По словам представителя городского правительства, пожар разгорелся после обеда по местному времени 31 марта и быстро перекинулся на близлежащие горы из-за сильного ветра.

В борьбе с огнем погибли уже 19 человек, включая 18 пожарных и одного местного жителя, который указывал им путь. Они стали жертвой стены огня вызванной резкой сменой направления ветра.