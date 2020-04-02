Чанша, Китай, , 02:51 — REGNUM Железнодорожное движение частично восстановлено после схода с рельсов поезда близ города Чэньчжоу провинции Хунань, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Поезд, двигавшийся из Пекина в южный китайский турисический город Санья в островной провинции Хайнань первым, прошел по участку Пекин-Гуанчжоу около 11:45 по местному времени 1 апреля после расчистки места происшествия. Напомним, что в результате схода с рельсов поезда, въехавшего в оползневые грунтовые массы, погиб один человек и еще 147 получили ранения.

Как сообщили в China Railway Guangzhou Group., постепенно восстанавливается обычный режим работы железной дороги. С 11:00 по местному времени 1 апреля по тот же час 2 апреля по ней должно пройти 43 поезда и еще 10 пока будут вынуждены воспользоваться альтернативным маршрутом.

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