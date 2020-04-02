Чэнду, Китай, , 02:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в уезде Шицю в Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 20:23 по местному времени. По словам Цинь Люсиня, заместителя бюро пор чрезвычайным ситуациям Шицю или обрушения домов зафиксировано не было. Перебоев в связи выявлено также не было. Чиновники занимаются устранением последствий землетрясения.

Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км. Местные власти отметили, что плотность населения в эпицентре крайне низкая. Он расположен в 77 км от города Шицю и в 559 км от Чэнду, столицы региона.