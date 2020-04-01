Лондон, , 23:55 — REGNUM Шесть месяцев тюрьмы назначил суд в качестве наказания мужчине, кашлявшему на сотрудника полиции и угрожавшего заразить его коронавирусом в Великобритании. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Скотланд-Ярда.

Инцидент произошёл в Лондоне. На 55-летнего мужчину пожаловались прохожие, увидевшие, как он дёргает ручки припаркованных автомобилей. Сотрудники полиции попытались обыскать мужчину, но он оказал сопротивление.

Британец стал угрожать полицейскому, что заразит его COVID-19 и тут же начал демонстративно кашлять на него, после чего попытался плюнуть. Мужчина был доставлен в участок.

Вестминстерский магистратский суд признал задержанного виновным в нападении на сотрудника полиции и приговорил его к шести месяцам тюремного заключения. Отмечается, что это, возможно, первое уголовное преступление в Лондоне, связанное с коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Крыму четырёх мужчин, оскорбивших и избивших сотрудников полиции, призвавших их не нарушать режим самоизоляции.

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