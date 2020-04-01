Екатеринбург, , 20:16 — REGNUM В Екатеринбурге умер пожилой человек, чей сын ранее заболел COVID-19. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

«С большим сожалением мне приходится сообщить о том, что сегодня в екатеринбургской больнице N6 умер 67-летний пациент, отец больного коронавирусом», — написал глава региона.

Пенсионер поступил к врачам 30 марта 2020 года с инфарктом. У него был предварительно отрицательный тест на COVID-19. После манипуляций медиков состояние мужчины стало стабильным, но 1 апреля оно вновь ухудшилось.

Пациента перевели в реанимацию, он впал в кому, и через некоторое время умер из-за полиорганной недостаточности.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе введен режим самоизоляции. В области подтверждено 33 случая заражения новым коронавирусом.

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