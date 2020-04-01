Нальчик, , 19:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отравилась угарным газом семья из трех человек. Погиб мужчина, женщина с ребенком доставлены в тяжелом состоянии в республиканскую клиническую больницу, пишет «Интерфакс-Юг».

Инцидент произошел в ночь на 1 апреля. По данным информагентства, семья находилась на самоизоляции по коронавирусу. После того, как женщина, работавшая на удаленке, в течение двух дней не отвечала на звонки, ее коллеги обратились за помощью к спасателям.

Те вскрыли дверь и нашли мужчину без признаков жизни и женщину с ребенком в тяжелом состоянии. В центре по делам ГО, ЧС и ПБ города Нальчика предполагают, что причиной трагедии мог стать угарный газ.