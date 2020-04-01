Неклиновский район, Ростовская область, , 19:03 — REGNUM В гибели трёхлетнего мальчика при пожаре в Неклиновском районе Ростовской области следователи заподозрили мать ребёнка. В отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 1 апреля.

ИА REGNUM напоминает, что трагедия произошла на хуторе Мержаново 27 февраля 2020 года. Мать ушла из дома, оставив сына одного. Также выяснилось, что ребёнок оказался заперт на навесной замок.

К возгоранию привела игра ребёнка со спичками. Без взрослых мальчик не смог потушить пламя, самостоятельно выбраться из дома и отравился продуктами горения. Мальчик погиб «в виду небрежности подозреваемой», полагают следователи.

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