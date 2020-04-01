Ташкент, , 18:33 — REGNUM Власти Узбекистана с 1 апреля ввели так называемый режим самоизоляции, согласно которому гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать свои дома, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Начиная с 1 апреля, Ташкент, Нукус и областные центры введут «самоизоляцию» образа жизни. Гражданам старше 65 лет строго запрещено покидать свои дома», говорится в сообщении спецкомиссии по борьбе с коронавирусом.

Подчеркивается, что разрешается выходить только в аптеки и магазины продовольствия, товаров первой необходимости, расположенные рядом с местом жительства.

По официальным данным, на настоящий момент в стране зарегистрировано 173 человека, зараженных коронавирусом.