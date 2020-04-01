Балыкчи, Киргизия, , 17:19 — REGNUM В Киргизии попытка изолировать потенциальный очаг заражения коронавирусом в Киргизии обернулось беспорядками. По информации Sputnik, жители села Ысык-Кол (Иссык-Кульская область) вступили в конфликт с милицией, выступая против попытки чиновников открыть в селе обсервационную зону.

Ранее чиновники решили изолировать село Ысык-Кол целиком, поскольку там возник риск массового заражения вирусом SARS-CoV-2. Сотни жителей, недовольные решением властей, вышли на митинг.

Ранее СМИ Киргизии сообщали о двух зараженных кыргызстанцах, которые вернулись из Индии и нарушили карантин.

«По прибытии они три дня находились в обсервации, а вечером 24 марта уехали в Иссык-Кульскую область. Из столицы до Балыкчи мужчины добрались на маршрутке, в которой было всего 15 пассажиров, а затем на такси отправились домой, в Тюпский район. Утром граждан отправили на обсервацию, где у них выявили коронавирус. В обсервации также находятся пять членов семьи одного мужчины, семь родственников другого, таксист и его семья».

ИА REGNUM напоминает, что на данный момент в Киргизии официально зарегистрировано 111 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Читайте также: Число подтвержденных заражений COVID-19 в Киргизии выросло до 111