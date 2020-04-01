Браззавиль, 1 апреля 2020, 17:13 — REGNUM В результате удара молнии в ЛЭП в столице Конго погибли 20 человек, сообщает 1 апреля Синьхуа.
На окраине Браззавиля во время грозы молнией оборвало линию электропередачи. Люди получили поражение электрическим током.
Сообщается, помимо погибших, о раненых, число которых не уточняется. Пострадавшие госпитализированы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце года в ЮАР из-за продолжительных ливней произошло массовое отключение электричества.
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