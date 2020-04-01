Ульяновск, 1 апреля 2020, 17:10 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области выявлена рубка леса, которую правоохранители считают незаконной. Ущерб оценивается на 2 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.
Проверка проводилась в части соблюдения требований коммерческими структурами закона об обороте древесины:
По данным правоохранителей, причинённый государству ущерб составил около 2 млн рублей. На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе было заведено уголовное дело по факту вырубки дубов в ундоровском лесничестве. По данным правоохранителей, ущерб составил порядка 1 млн рублей.
Подробнее: В Ульяновской области возбуждено дело по факту массовой вырубки дубов