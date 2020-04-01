История вопроса

Россия является обладателем свыше 20% мировых запасов древесины и самыми большими лесными массивами. Лесная отрасль - стратегическая для экономики страны. Указом президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед ведомствами поставлена задача сохранения лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. В составе нацпроекта "Экология" принят федеральный проект «Сохранение лесов».



В России также остро стоит вопрос незаконных рубок. Генпрокуратура только по итогам 2018 года возбудила свыше 14 тыс. уголовных дел о незаконных рубках, но свыше половины из них остались нераскрытыми, а ущерб удалось возместить лишь на 1%.

