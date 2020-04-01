Астрахань, , 17:30 — REGNUM Ужесточить наказание для виновных в поджогах сухой растительности призвал глава МЧС России Евгений Зиничев. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснил Зиничев во время на координационного совещания по вопросам готовности Астраханской области к пожароопасному сезону, в 99% случаев причиной ландшафтного пожара становился человеческий фактор. Такая картина наблюдается из года в год, постоянно вводятся дополнительные меры, но улучшений мало.

Глава МЧС заявил, что, по его мнению, наступило время, когда уже надо переходить от административных наказаний в отношении виновников пожара к уголовным.

По данным Зиничева, сложная пожароопасная обстановка сложилась на настоящее время в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Тверской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Курской, Новгородской, Владимирской областях, Мордовии и Чувашии. Руководителям территориальных отделений МЧС в регионах Зиничев напомнил о необходимости, исходя из складывающейся обстановки, своевременно вносить предложения об установлении особого противопожарного режима в субъектах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о высокой пожароопасности в Ростовской области.

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