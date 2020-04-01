Москва, , 16:42 — REGNUM Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении удара ножом продавцу магазина, сообщает 1 апреля пресс-служба столичного управления МВД.

По данным пресс-службы, при задержании злоумышленник пытался оказать сопротивление, поэтому полицейским пришлось произвести предупредительный выстрел, от которого никто не пострадал.

Ранее в магазине на улице Селигерская мужчина ударил ножом продавца и сбежал с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу.

По факту нападения проводится проверка, причины и подробности происшествия устанавливаются.

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