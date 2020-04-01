Пекин, , 16:47 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано сейсмологами в провинции Сычуань на юго-западе КНР. Об этом 1 апреля сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 12:23 по всемирному координированному времени (15:23 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров.

Эпицентр подземных толчков находился на территории Гардзе-Тибетского автономного округа, где проживают порядка 1,2 млн человек.

Информация о возможных пострадавших либо разрушениях пока не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,1, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

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