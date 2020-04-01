Бишкек, , 15:51 — REGNUM Полиция города Патна, расположенного в штате Бихар на востоке Индии, задержала десять проповедников из Киргизии из-за подозрений, что они могут быть заражены коронавирусом, передает «Hindi news».

По данным правоохранительных органов, местные мусульмане не сообщили властям об иностранцах и помогли киргизстанцам спрятаться в мечети. Но их обнаружили после жалоб, поступивших от местных жителей.

Граждан Киргизии доставили в обсервационную зону, где у них возьмут анализы и проверят на возможное заражение коронавирусом.

Читайте также: Число подтвержденных заражений COVID-19 в Киргизии выросло до 111