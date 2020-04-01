Пермь, , 15:35 — REGNUM Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», следующий из Москвы в Пермь, 1 апреля подал сигнал тревоги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта «Большое Савино».

Сигнал поступил спустя час после вылета из московского аэропорта, когда воздушное судно было над территорией Удмуртии.

На борту лайнера находился 51 пассажир и пять членов экипажа. «Самолёт совершил штатную посадку в аэропорту Большое Савино. Пассажиров доставляют в аэровокзал. Борт обследуется оперативными службами», — отметили в пресс-службе пермского аэропорта.

Добавим, в течение марта в аэропорту трижды приземлялись самолеты, которые получали информацию о заминировании и подавали сигнал тревоги.

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