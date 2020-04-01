Альметьевск, Татария, , 15:54 — REGNUM Альметьевским городским судом 33-летний мужчина признан виновным в распространении не соответствующих действительности сведений о коронавирусе и подвергнут штрафу в размере 30 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудниками полиции была обнаружена информация в одной из соцсетей о том, что количество зараженных граждан в Альметьевске официально достигло 5 человек, а по неофициальным данным — летальных исходов намного больше. В ходе следствия удалось установить мужчину, который признал свою вину и принес извинения в соцсети.

Напомним, согласно ст. 13.15.КоАП РФ за распространение заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 300 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница Нижнекамска оштрафована на 30 тыс. рублей. Женщина со своего мобильного устройства, используя мессенджер WhatsApp, записала голосовое сообщение и отправила нескольким знакомым, где утверждала, что в скором времени Нижнекамск закроют на карантин по коронавирусу. Когда она узнала что ее сообщение направлено многим пользователям мессенджера, опровергла информацию. Позже женщина пришла на телевидение для опровержения её фейковых новостей. Телерадиокомпания опубликовала репортаж-опровержение.

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