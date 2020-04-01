Краснодар, , 15:07 — REGNUM Уголовное дело возбуждено на Кубани в отношении главного государственного таможенного инспектора МАПП Адлер Сочинской таможни, он подозревается в получении взятки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР 1 апреля.

По версии следствия, 14 марта 2020 года подозреваемый получил 20 тысяч рублей от своего знакомого за беспрепятственный пропуск автомобиля Mersedes SE220 через Государственную границу в Абхазию. У автомобиля был нарушен срок временного ввоза для нахождения на территории ЕАЭС, а также стоял неверный номер в графе «VIN» в свидетельстве о регистрации на транспортное средство.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в машине у подозреваемого была обнаружена часть денежных средств, которые ранее он получил от своего знакомого за указанные действия», — уточнили в СК.