Москва, , 15:03 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске по подозрению в организации притона для занятия проституцией, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее полиция выявила массажный салон, в котором приезжие женщины занимались проституцией. На них были составлены протоколы об административном правонарушении, а против 34-летнего организатора притона заочно возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось задержать подозреваемого. Ему также предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного ст. 162 УК РФ («Разбой»).

По версии следствия, в помещении одного из массажных салонов Москвы он совместно с неустановленными лицами, угрожая администратору заведения предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства, после чего скрылся.