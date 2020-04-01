Кавасаки, Япония, , 15:00 — REGNUM В водном канале японского города Кавасаки столкнулись японское и южнокорейское судна. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, столкновение южнокорейского танкера Sunrise Sambu и японского грузового судна произошло в 7:20 по местному времени.

Известно, что на танкере находились тринадцать человек, на грузовом судне — пять человек. Обошлось без жертв.

По данным агентства морской безопасности города Кавасаки, в результате столкновения были повреждены нос южнокорейского танкера и левый борт японского грузового судна. Разливов нефти и затопления удалось избежать.