Казань, , 15:50 — REGNUM Ложные объявления размещаются на информационных стендах в подъездах домов в Казани, в которых предлагается приобрести тесты на коронавирус по льготной цене с 27 марта по 8 апреля. Об этом информирует городская администрация.

По данным минздрава РТ, тесты на коронавирус купить самостоятельно нельзя. Забор биоматериала для теста производится в любой медицинской организации по направлению врача и при наличии симптомов. Тест могут пройти лишь те, кто прибыл из-за границы и имел контакт с людьми, у которых подтвержден коронавирус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Татарии зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом. Все новые случаи являются завозными. Граждане вернулись из Швейцарии и Испании.

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