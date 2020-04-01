Москва, , 14:04 — REGNUM Следственные органы проводят доследственную проверку по информации об отравлении в Москве двухлетнего ребенка психотропными веществами, сообщается 1 апреля на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

По данным СМИ, вечером 29 марта в одну из московских больниц был доставлен мальчик. Врачи не нашли на теле ребёнка никаких травм, он помещён в реанимацию с подозрением на отравление психотропными веществами.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации.