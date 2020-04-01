Менделеевск, Татария, , 14:20 — REGNUM В Татарии расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), преступление было совершено в январе 2020 года.

В СКР Татарии установили, что 17 января в Ижевске 59-летний мужчина ушел с работы, уехав на автомобиле в Менделеевск. После этого связь с ним оборвалась, и его объявили в розыск. По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний житель Менделеевска, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. По словам задержанного, в декабре 2019 года он познакомился с жителем Ижевска, который спустя некоторое время попросил его отвезти в Москву. 17 января злоумышленник на такси привез потерпевшего в Менделеевск для отдыха на своем дачном участке.

По предварительной версии следствия, потерпевший набросился на подозреваемого и ударил его пакетом с пустыми бутылками. В ответ житель Татарии схватил топор и несколько раз ударил напавшего по голове, житель Ижевска скончался на месте от полученных травм. Тело погибшего преступник скинул в яму, накрыл резиновыми покрышками и поджег. На месте преступления следователи обнаружили обгоревшие человеческие останки.

Назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый заключен под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами Набережных Челнов продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») по факту обнаружения человеческой ноги, упакованной в мешок для отходов на территории городского мусоросортировочного предприятия.

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