Уфа, , 13:52 — REGNUM Спасатели в Башкирии помогли годовалому малышу, у которого рука застряла в игрушке. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел 1 апреля в селе Михайловка Уфимского района.

Отмечается, что ребенку пытались помочь его родители, но освободить руку малыша они так и не смогли.

Прибыв на место происшествия, спасатели аккуратно и безопасно освободили руку ребенка.

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