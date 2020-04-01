Черногорск, Хакасия, , 13:46 — REGNUM В городе Черногорске (Хакасия) сотрудник полиции подозревается в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего сотрудника отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Черногорску.

По версии следствия, в январе 2020 года полицейский, принимавший теоретический экзамен на знание ПДД у лиц, лишённых права управления транспортным средством, получил от своего знакомого взятку в размере 10 тысяч рублей. Деньги предназначались за прохождение им теоретического экзамена на знание правил дорожного движения без фактического присутствия на экзамене.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии следователь отдела МВД по Урванскому району подозревается в мошенничестве и получении взятки.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии за взятку попал под следствие следователь