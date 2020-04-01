Чебоксары, 1 апреля 2020, 13:32 — REGNUM В Чувашии полиция предупреждает о возможных мошенничествах в связи с режимом самоизоляции. Сложившуюся ситуацию злоумышленники могут использовать в своих целях, сообщает региональное МВД.
По данным правоохранителей, 30 марта в Чебоксарах на улице 50 лет Октября 34-летней идущей в магазин горожанке преградили путь двое мужчин в марлевых масках.
Правоохранители устанавливают личности мужчин и напоминают, что мошенники могут использовать различные приёмы: например, сообщить о несуществующей болезни и необходимости приобрести дорогое «чудо-лекарство», о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии.
МВД по Чувашии рекомендует обо всех фактах сообщать в полицию.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, где действует режим домашней самоизоляции для всех, активизировались интернет-мошенники. При этом способы обмана — не изменились, граждане попадаются на одни и те же уловки. 30 марта жертвами аферистов стали 17 жителей республики, ущерб превысил 2 млн рублей.
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