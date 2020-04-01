Джакарта, , 13:14 — REGNUM Правительство Индонезии объявило об увеличении числа людей, умерших от коронавируса в стране, сообщает информационный портал Detik.

В общей сложности в Индонезии выявлено 157 случаев смерти от коронавируса.

«Число умерших пациентов от коронавируса выросло более чем на 20 человек», — заявил официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто на пресс-конференции 1 апреля 2020 года.

Кроме того, 103 человека смогли вылечиться от коронавируса в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии подтвердило 149 новых случаев заражения коронавирусом в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии подтвердили 1677 случаев заражения коронавирусом