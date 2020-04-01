Сургут, Югра, , 13:06 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО Центр эстетической стоматологии «Аполлония» о невыплате сотрудницам пособия по уходу за ребенком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, директор указанного ООО в период с мая по декабрь 2019 года при наличии денежных средств на счетах организации не выплачивал двум работницам пособия по беременности и родам. Общая задолженность перед сотрудницами составила более 78 тыс. рублей.

В отношении директора ООО было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев установленных законом выплат, совершенная из корыстной заинтересованности…»). В результате задолженность перед работниками организации погашена.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.