Москва, , 12:54 — REGNUM Следствие возбудило уголовное дело против подозреваемого в убийстве в центре Москвы, сообщается на официальном сайте следственного комитета России по Москве.

Ранее в Москве после ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины с множественными колотыми ранами.

По версии следствия, в ходе распития алкоголя мужчина нанес своему знакомому смертельные ранения, после чего поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

Следствие возбудило уголовное дело против мужчины 1982 года рождения по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).