Посёлок городского типа Излучинск, Югра, , 12:51 — REGNUM В Югре накажут жительницу посёлка Излучинск за шутку о заболевшей коронавирусом мифической подруге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

В дежурную часть полиции Нижневартовска поступил анонимный звонок. Неизвестная сообщила, что к ней приехала подруга из Сургута, которая несколько дней назад вернулась из Испании и чувствует себя плохо.

Личность и местонахождение шутницы установили оперативно. Ею оказалась 32-летняя безработная жительница поселка Излучинск. Как пояснила шутница, находясь в нетрезвом состоянии, она хотела проверить работу полиции.

По факту возбуждено административное дело по статье 19.13 КоАП РФ («Заведомо ложный вызов спецслужб»).