Найроби, , 13:01 — REGNUM Начальник полиции Кении приказал провести расследование по факту смерти 13-летнего мальчика, который, как утверждается, был застрелен вечером в понедельник, 30 марта, когда полиция проводила патрулирование улиц во время комендантского часа. Об этом передает ВВС Swahili.

По словам очевидцев, подросток находился на балконе дома своих родителей в трущобах столицы страны, Найроби, когда полиция выпустила боевые пули, чтобы разогнать людей.

Напомним, что комендантский час был введен в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Пуля попала ему в живот, и от полученных ран он скончался позднее в больнице.

Генеральный инспектор полиции приказал провести судебно-медицинскую экспертизу всего огнестрельного оружия, которое было у сотрудников, дежуривших вечером в понедельник, 30 марта, в районе Хурума-Матаре.

Последний подобный инцидент произошел в прошлую пятницу, 27 марта. Жителей, многие из которых получили ранения и увечья, разогнали слезоточивым газом за то, что они не были в помещении к 19:00 по местному времени.

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