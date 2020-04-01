Ярославль, 1 апреля 2020, 12:44 — REGNUM Осужденный за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов не смог изменить решение Рыбинского городского суда об отказе в смягчении наказания. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Ярославский областной суд
Ярославский областной суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Урлашов просил суд заменить оставшуюся часть наказания принудительными работами. Он был осужден на двенадцать с половиной лет лишения свободы и отбыл больше половины срока. 27 января 2020 года рыбинский суд отказал экс-мэру Ярославля в просьбе о замене наказания. Урлашов обжаловал это решение в областном суде, но безрезультатно. Экс-мэр Ярославля остается в колонии.

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