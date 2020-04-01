Москва, , 12:30 — REGNUM Следственный комитет России предъявил совладельцу ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение в даче взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

Вишневский был экстрадирован в Россию 24 марта. После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

По версии следствия, в 2013—2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой и иным лицам, что позволило ему осуществить реконструкции здания без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации.

Так, в акте обследования содержалась недостоверная информация. Здание торгового центра эксплуатировалось с неработающей системой пожаротушения, при этом выходы для экстренной эвакуации были заблокированы.

По делу о даче взятки также проходят начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова и её сын Эдуард Комков, начальника отдела указанной инспекции Светлана Шенгерей и директор компании «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, унёсший жизни 60 человек. В числе погибших было 37 детей.