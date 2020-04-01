Улан-Удэ, , 12:27 — REGNUM В Бурятии начинается судебный процесс над жителем Улан-Удэ, которого обвиняют в покушении на убийство 8-месячного сына. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

44-летний мужчина проживал с женой и ребёнком в комнате общежития. По версии следствия, 10 декабря обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. Схватив пластиковое ведро, он избил им младенца, которого женщина держала на руках.

«Не менее 5 ударов пришлись по груди и голове малыша. От ударов ведро разломилось. Обвиняемый попытался поднять с пола обломки, чтобы продолжить преступление, но в этот момент мать с криками выскочила в коридор», — отметили в СКР.

На крики выскочили соседи, которые вызвали врачей. Последние оказали ребёнку медицинскую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело, расследование которого к настоящему времени завершено. Документы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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