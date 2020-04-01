Кабул, , 11:50 — REGNUM В результате террористического акта в афганской провинции Гильменд, расположенной на юге страны, погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом 1 апреля сообщает телеканал TOLOnews.

По данным журналистов, также ранения получили еще двое граждан, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Инцидент произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного на обочине дороги. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая группировка.

Напомним, за последние недели в Афганистане ожесточились столкновения между правительственными войсками и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Столкновения происходят на фоне соглашения между террористами и США о заключении мира, обмене пленными и выводе из страны американских военных.