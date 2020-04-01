Уфа, , 11:15 — REGNUM Последствия подтопления дороги талыми водами устраняют спасатели в Уфе. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, 31 марта поступила информация о подтоплении талыми водами дороги на улице Сосновской в микрорайоне Максимовка. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошел перелив дороги длиной 200 метров и глубиной 10 см.

Спасатели срочно начали откачивать воду. В настоящий момент работы, в которых задействовано пять единиц техники, продолжаются.

Отмечается, что на 11:00 часов 1 апреля было откачано около 8 тысяч кубометров воды. Движение транспорта на данном участке не перекрыто. Подтопленных домов и социально значимых объектов нет.

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