Луганск, 1 апреля 2020, 11:08 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы два обстрела территории ЛНР со стороны боевиков ВСУ, сообщили 1 апреля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Так, под огнём оказались населённые пункты Донецкий и Голубовское. Украинские формирования выпустили десять мин калибра 82 мм и станковые гранатомёты АГС.
В результате обстрелов повреждены остекление и кровля трёх домов.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 427 единиц боеприпасов, повредив жилые дома, линию электропередачи и транспортные средства.
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