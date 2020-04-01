Соледар, ДНР, 1 апреля 2020, 10:14 — REGNUM За сутки украинские формирования 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 427 единиц боеприпасов, сообщили 1 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 35 снарядов из гаубиц калибра 122 мм, 22 мины калибра 120 мм, 105 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов повреждения получили три жилых дома в посёлке Старомихайловка, одна квартира в Куйбышевском районе Донецка, один дом в посёлке шахты «Трудовская», транспортное депо в Горловке и линия электропередачи. Обошлось без жертв.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела транспортного депо Горловки выведены из строя семь новых автобусов «Донбасс» и четыре троллейбуса.
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