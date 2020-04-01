Соледар, ДНР, , 10:14 — REGNUM За сутки украинские формирования 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 427 единиц боеприпасов, сообщили 1 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 35 снарядов из гаубиц калибра 122 мм, 22 мины калибра 120 мм, 105 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Озеряновка, Доломитное, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Минеральное, Спартак, Донецк (Жабичево, посёлок шахты «Октябрьская», «Вольво-центр», терминал аэропорта, посёлок шахты «Трудовская», посёлок шахты «Абакумова»), Старомихайловка, Александровка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов повреждения получили три жилых дома в посёлке Старомихайловка, одна квартира в Куйбышевском районе Донецка, один дом в посёлке шахты «Трудовская», транспортное депо в Горловке и линия электропередачи. Обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела транспортного депо Горловки выведены из строя семь новых автобусов «Донбасс» и четыре троллейбуса.

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