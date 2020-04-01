Мишкинский район, Курганская область, , 09:59 — REGNUM В Курганской области преступной группе из восьми подростков вынесен обвинительный приговор за совершение ряда угонов, краж и другие преступления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

В судебном заседании установлено, что в период с мая 2018 года по октябрь 2018 года подсудимые, совершили ряд угонов автомобилей и краж в Мишкинском и Шумихинском районах Курганской области. А именно, восемь угонов транспортных средств, две кражи, умышленное повреждение имущества, незаконное проникновения в жилище и причинение вреда здоровью средней тяжести.

Четверым подросткам назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Трём назначено лишение свободы условно в течение двух лет. Один из подростковой банды приговорён к трём годам реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.