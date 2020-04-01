Черновцы, Украина, , 09:57 — REGNUM В Черновицкой области Украины от коронавируса скончалась жительница села Ломачинцы, приехавшая из Франции. Об этом заявил председатель Новоднестровского городского совета Игорь Нажига, сообщило 1 апреля информационное агентство УНИАН.

По его словам, женщине было более 70 лет. Во Францию она ездила в гости к дочери. 27 марта её госпитализировали с подозрением на коронавирус, а 29 марта диагноз подтвердился, отметил он.

Напомним, по состоянию на вечер 31 марта на Украине подтвердили 645 случаев COVID-19, 17 из них оказались летальными, десять человек выздоровели.

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