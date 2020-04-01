Красноярск, , 09:44 — REGNUM В Красноярске разыскивают подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело возбуждено по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По предварительной версии следствия, 30 марта родственница семьи пришла в квартиру на улице Щорса и обнаружила там тела 47-летней хозяйки, её девятилетней дочери и 77-летнего отца с ножевыми ранениями.

Как уточнили в ведомстве, погибшая семья характеризуется положительно. Подозреваемого разыскивают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске заключён под стражу обвиняемый в убийстве четырёх человек.

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